У Мінську триває Європейська міністерська конференція ВООЗ



Як повідомили УНІАН у МОЗ, керівники галузі охорони здоров’я 53 країн – членів Європейського регіону ВООЗ зібрались у Мінську для обговорення особливостей реалізації нової політики попередження найбільш небезпечних захворювань від планування зачаття дитини, її народження, становлення і збереження здоров’я у дитячому і підлітковому віці до комплексної підтримки повноцінної працездатності і здорового старіння.

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Для цієї зустрічі на високому рівні обране дуже влучне трикомпонентне гасло: діяти якомога раніше (для закладення основ здоров’я одразу після народження дитини); діяти вчасно (належним чином і своєчасно застосовувати профілактичні, діагностичні і лікувальні заходи у перехідні періоди життя); діяти спільно (приймати колективні рішення та реалізовувати спільні дії для підтримки здоров’я населення).

За підсумками конференції буде прийнято Мінську декларацію, яка визначатиме політику країн Європейського регіону в охороні здоров’я людей усіх вікових груп.