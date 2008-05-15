Прес-брифінг з питання організації та проведення позачергової імунізації в Україні
16 травня 2008 року о 12.00 відбудеться прес-брифінг з питання організації та проведення позачергової імунізації в Україні проти кору та краснухи.
До участі в прес-брифінгу запрошені представники Міністерства охорони здоров`я України, Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), ЮНІСЕФ, лікарі інфекціоністи, імунологи, ін.
Серед учасників:
Проданчук Микола Георгійович - перший заступник Міністра охорони здоров`я України, Головний державний санітарний лікар України;
Джеремі Хартлі - представник ЮНІСЕФ в Україні;
Ігор Поканєвич - Голова Бюро ВООЗ в Україні;
Мухарська Людмила Мирославівна - заступник Директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду України;
Девід Мерсер - фахівець Європейське Бюро ВООЗ.
Моісєєва Ганна - Директор Центру імунобіологічних препаратів МОЗ України
Катерина Булавінова - спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні;
Захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3, Академія правових наук, ІІ поверх.
Акредитація за телефоном: 253-02-25, 253-69-75.
Прес-служба МОЗ України