Прес-брифінг з питання організації та проведення позачергової імунізації в Україні

10:46, 15 травня 2008
Зарубіжні новини
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16 травня 2008 року о 12.00 відбудеться прес-брифінг з питання організації та проведення позачергової імунізації в Україні проти кору та краснухи.

До участі в прес-брифінгу запрошені представники Міністерства охорони здоров`я України, Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), ЮНІСЕФ, лікарі інфекціоністи, імунологи, ін.

Серед учасників:

Проданчук Микола Георгійович - перший заступник Міністра охорони здоров`я України, Головний державний санітарний лікар України;

Джеремі Хартлі - представник ЮНІСЕФ в Україні;

Ігор Поканєвич - Голова Бюро ВООЗ в Україні;

Мухарська Людмила Мирославівна - заступник Директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду України;

Девід Мерсер - фахівець Європейське Бюро ВООЗ.

Моісєєва Ганна - Директор Центру імунобіологічних препаратів МОЗ України

Катерина Булавінова - спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні;

Захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3, Академія правових наук, ІІ поверх.

Акредитація за телефоном: 253-02-25, 253-69-75.

Прес-служба МОЗ України

 

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