Прес-брифінг з питання організації та проведення позачергової імунізації в Україні

16 травня 2008 року о 12.00 відбудеться прес-брифінг з питання організації та проведення позачергової імунізації в Україні проти кору та краснухи. До участі в прес-брифінгу запрошені представники Міністерства охорони здоров`я України, Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), ЮНІСЕФ, лікарі інфекціоністи, імунологи, ін. Серед учасників: Проданчук Микола Георгійович - перший заступник Міністра охорони здоров`я України, Головний державний санітарний лікар України; Джеремі Хартлі - представник ЮНІСЕФ в Україні; Ігор Поканєвич - Голова Бюро ВООЗ в Україні; Мухарська Людмила Мирославівна - заступник Директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду України; Девід Мерсер - фахівець Європейське Бюро ВООЗ. Моісєєва Ганна - Директор Центру імунобіологічних препаратів МОЗ України Катерина Булавінова - спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні; Захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3, Академія правових наук, ІІ поверх. Акредитація за телефоном: 253-02-25, 253-69-75. Прес-служба МОЗ України

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