Стрес, перенесений в дитинстві, особливим чином впливає на мозок

Зокрема, він порушує роботу системи нагороди. Через це підвищується ризик депресії та інших психічних розладів. До такого висновку прийшли фахівці з Університету Дюка. В їх дослідженні взяли участь 72 людини. За добровольцями стежили з дитсадівського віку, пише meddaily.ru з посиланням на Psych Central.

Дослідники фіксували всі стресори, з якими учасники стикалися на початку життя. Коли добровольцям виповнилося 26 років, їм зробили МРТ. Учасники грали у гру, яка дозволила оцінити їх ставлення до нагороди. Фахівці спостерігали за активністю в смугастому тілі - ділянці мозку, пов'язаній з винагородою.

Сканування показало: в учасників, які піддавалися стресу в дитинстві (між дитячим садом і третім класом), активність в смугастому тілі у відповідь на нагороду була знижена. Це свідчило про високий ризик депресії та тривожних розладів. Дослідники сподіваються, що їх висновки допоможуть розробити методи, які зведуть до мінімуму негативні наслідки стресу, перенесеного в дитинстві.