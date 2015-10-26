Подяка - ключ до щасливого шлюбу

Вчені з Університету Джорджії розкрили секрет ідеального шлюбу. Виявляється, він зовсім не у дорогих подарунках або сімейній психотерапії. Потрібно просто частіше говорити один одному "спасибі". За словами фахівців, на якість шлюбу впливає саме вдячність і віра людини в те, що подружжя її цінує, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Дослідники опитали 468 добровольців, які перебували у шлюбі. Учасники відповіли на питання про своє фінансове становище, стиль спілкування і почуття подяки до свого партнера. Вчені встановили: за рівнем подяки можна було судити про те, наскільки щаслива людина в шлюбі.

Слова подяки допомагали партнерам, коли ті стикалася з проблемами. Так, зазвичай дружини щось вимагають від чоловіків, а чоловіки не хочуть це виконувати. Фахівці з'ясували, що фінансові труднощі змушували обох партнерів вести себе подібним чином. А подяка переривала замкнуте коло таких конфліктів.