Подружжя часто набирає вагу разом, показало дослідження

Вчені давно говорять про те, що шлюб небезпечний для фігури. Дослідники з Університету Джонса Хопкінса встановили: коли один з подружжя починає додавати у вазі, ризик ожиріння у його партнера підвищується майже вдвічі. Фахівці стежили майже за 4000 пар з 1987-1989 на 2011-2013 роки, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

На початку дослідження 23% чоловіків і 25% жінок страждали ожирінням. Дослідження показало, що ризик ожиріння у чоловіка збільшувався на 78%, якщо його дружина ставала гладкою. Коли зайву вагу набирав чоловік, ймовірність ожиріння у його дружини підвищувалася на 89%. Не так багато учасників з ожирінням за час дослідження скинули досить кілограмів, щоб більше не рахуватися огрядними. Однак якщо вони це робили, їх партнери теж худнули.

За словами дослідників, у подружніх пар з плином часу виробляються спільні звички. Вони ведуть схожий спосіб життя, тому, коли один з партнерів набирає вагу, другий часто наслідує його. Фахівці додають: мінятися разом можна не тільки в гіршу, але і в кращу сторону. Так, наприклад, вчені з Блумберзької школи громадського здоров'я з'ясували, що подружжя надихають один одного на заняття спортом.