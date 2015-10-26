Стрес передається у спадок - дослідження

Результати нового дослідження свідчать про те, що стрес впливає на якість сперми і, відповідно, на здоров'я потомства. Група вчених з Університету Пенсільванії (University of Pennsylvania) з'ясувала, яким чином це відбувається, повідомляє Медпортал.

Вчені на чолі з Трейсі Бейл (Tracy Bale) провели експерименти на самцях мишей, яких поміщали в стресові умови. У спермі тварин був виявлений підвищений рівень дев'яти типів мікроРНК. Ці молекули не кодують білки, а беруть участь у регуляції експресії генів. Потомство таких мишей реагувало на стрес набагато слабкіше, ніж їхні батьки.

Дослідники перевірили, як впливають ці мікроРНК на потомство. За допомогою ін'єкцій вони ввели 9 типів мікроРНК в мишачі зиготи. В якості контролю використовували зиготи, в які мікроРНК не вводилися. Після ін'єкцій ембріони підсаджували самкам мишей. Мишенята, які з'явилися на світ, були піддані ряду тестів.

Виявилося, що у мишей, які отримали «повний комплект» мікроРНК, рівень гормону стресу кортизолу був суттєво знижений, а експресія ряду генів, що відповідають за реакцію організму на стрес в головному мозку, була змінена. Вчені також показали, що мікроРНК, що містяться в сперматозоїді, впливали і на експресію генів після запліднення яйцеклітини.