У Росії скоротять фінансування програм для інвалідів

Російське уряд планує скоротити видатки на програму «Розвиток освіти» у 2016 році на 9,4%, передає Газета.ру.

З документів проекту федерального бюджету випливає, що видатки уріжуть на 42,1 млрд руб., до 404,89 млрд руб.

Крім того, планується скоротити видатки на зарплати вчителям і лікарям на 33,3 млрд руб. порівняно із затвердженими законом на поточні три роки.

Читайте такожУ Росії почали підвищувати пенсійний вік

Зниження пояснюється скороченням бюджетних асигнувань на 24,1 млрд руб. на оплату праці педагогічних працівників і на 9,21 млрд руб. на оплату праці працівників медичної сфери.

У проекті федерального бюджету на 2016 рік також зазначено скорочення фінансування програми «Доступне середовище» майже на 7% проти поточного року.

Асигнування на програму 2011-2020 років у наступному році збираються скоротити на 2,2 млрд руб., до 30,1 млрд руб.

Майже на 97%, до 214 млн зменшиться фінансування підпрограми «Забезпечення умов доступності пріоритетних об'єктів і послуг у пріоритетних сферах життєдіяльності інвалідів та інших маломобільних груп населення», і на 24,5% - підпрограми щодо поліпшення медико-соціальної експертизи.

Між тим видатки на оборону в 2016 році зростуть на 25,5 млрд руб., до 3,14 трлн руб.

Як випливає з документів проекту федерального бюджету на наступний рік, Міноборони РФ може отримати з бюджету 3,14 трлн руб., тобто 19,6% від усього бюджету на 2016 рік. Зростання асигнувань порівняно з поточним роком на 25,5 млрд руб. в проекті пояснюється зменшенням обсягу бюджетних інвестицій в об'єкти Міноборони на 48,8 млрд руб. і збільшенням винагороди російським військовослужбовцям на 40 млрд руб.

Запланований обсяг видатків на Національну безпеку і правоохоронну діяльність» у 2016 році становитиме 2,02 трлн руб., тобто 12,4% від бюджету.