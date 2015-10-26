Стрес, перенесений у дитинстві, особливим чином впливає на мозок



Зокрема, стрес порушує роботу системи нагороди. Через це підвищується ризик депресії та інших психічних розладів. Такого висновку дійшли фахівці з Університету Дьюка. В дослідженні взяли участь 72 людини. За добровольцями стежили з дитсадківського віку, пише meddaily.ru.

Дослідники фіксували всі стресори, з якими учасники стикалися на початку життя. Коли добровольцям виповнилося 26 років, їм зробили МРТ. Учасники грали у гру, яка дозволила оцінити їхнє ставлення до нагороди. Фахівці спостерігали за активністю в смугастому тілі - ділянці мозку, пов'язаній з винагородою.

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Сканування виявило: в учасників, які перенесли стрес в дитинстві (між дитячим садком і третім класом), активність в смугастому тілі у відповідь на нагороду була знижена. Це свідчило про високий ризик депресії та тривожних розладів. Дослідники сподіваються, що їхні висновки допоможуть розробити методи, які зведуть до мінімуму негативні наслідки стресу, перенесеного в дитинстві.