ВООЗ внесе сосиски і ковбасу до списку канцерогенів

Швидше за все список поповниться і свіжим м'ясом, яке, на думку фахівців ВООЗ, «трохи менш небезпечне, ніж м'ясні консерви», пише Медпортал.

Нагадаємо, що список потенційних канцерогенів оновлюється щороку, і зараз до нього входять такі сполуки, як миш'як і азбест. Говорячи про причини, за якими м'ясні продукти можуть потрапити в цей список, експерти ВООЗ пояснюють, що вживання ковбаси, сосисок і м'ясних консервів, ймовірно, може підвищити ризик розвитку раку кишечника.

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Безсумнівно, таке рішення ВООЗ завдасть серйозного удару по сільському господарству, так і по підприємствам, що працюють в сфері швидкого харчування.