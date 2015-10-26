Нестачу колагену пов'язують із розвитком раку шкіри

Тим не менш, з'ясувалося, що мутація в гені саме цього різновиду колагену призводить до серйозних проблем зі шкірою. Ймовірно, пацієнтів з такими проблемами можна лікувати, вводячи їм нормальний колаген 7 типу, пише Здоров'я.

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Колаген типу 7 потрібен для нормального утворення кровоносних судин, в тому числі і в шкірі. У людей з відповідною генетичною мутацією розвивається дистрофічний епідермоліз. Це серйозне захворювання призводить до того, що навіть незначні травми проявляються в значних пошкодженнях шкіри. Ризик сквамозно-клітинної карциноми у людей з епідермолізом багаторазово підвищений, і до 45 років від неї гине дві третини хворих дистрофічних епідермолізом.

Ракові клітини шкіри,вирощені в лабораторії, розмножуються швидше, якщо в них пошкодити ген колагену 7 типу. У відсутність цього білка навколо пухлин утворюється підвищена кількість кровоносних судин, які живлять ці пухлини. Це спостерігається не тільки в лабораторних, а й в клінічних дослідженнях реальних хворих.