”Внесок науковців ДУ ”Інститут ПАГ АМН України” в охорону здоров’я матері та дитини”

Прес-конференція на тему: “Внесок науковців ДУ „Інститут ПАГ АМН України” в охорону здоров’я матері та дитини”. В роботі візьмуть участь провідні вчені інституту: професор Тетяна Татарчук, заступник директора, керівник відділення гінекології; професор Зореслава Шкіряк-Нижник, керівник відділення проблем здоров’я сім’ї; професор Ірина Гордієнко, керівник відділення медицини плоду; професор Ірина Лук’янова,керівник відділення функціональної діагностики; д.м.н. Олексій Слєпцов, керівник відділення хірургії вроджених вад у дітей (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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