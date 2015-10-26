Вживання переробленого м'яса зумовлює розвиток онкологічних хвороб - ВООЗ

Перероблене м'ясо - наприклад, сосиски, ковбаса або бекон - викликають рак товстої кишки, а червоне м'ясо також може бути пов'язане з ризиком виникнення такого захворювання, заявляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Вживання 50 г переробленого м'яса в день (не менше двох шматочків бекону) збільшує ризик виникнення раку такого типу на 18%, говориться в звіті Міжнародного агентства з вивчення раку, яке входить у ВООЗ, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Червоне м'ясо, "можливо, канцерогенне", проте доказів поки що недостатньо, говориться в звіті.

При цьому ВООЗ зазначає, що за іншими показниками м'ясо може бути одночасно корисним для здоров'я.

Для складання звіту ВООЗ проаналізувала 800 наукових досліджень, що вивчали можливий зв'язок між вживанням м'ясних продуктів і раком.

Канцерогенні властивості переробленого м'яса, можливо, пов'язані з добавками і способами приготування, які збільшують термін його придатності, - копченням, в'яленням, а також додаванням солі і консервантів.

Як зазначив представник ВООЗ Курт Страйф, ризик виникнення раку через вживання переробленого м'яса залишається маленьким, але збільшується залежно від обсягу споживаних продуктів.