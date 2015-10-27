ВООЗ заявила про перемогу над одним з трьох типів вірусу поліомієліту

Як зазначили експерти, дана міра допоможе в боротьбі з вірусом, пише remedium.ru, посилаючись на Reuters.

У ВООЗ наголосили, що з 17 квітня по 1 травня 2016 року необхідно перейти на імунізацію вакциною тільки проти I і III типу поліомієліту, так як випадки захворювання II типом не реєструвалися з 1999 року. За словами представників ВООЗ, відмова від тривалентної вакцини дозволить уникнути вакциноасоційованих випадків зараження поліомієлітом II типу в країнах з недостатнім охопленням імунізації.

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На сьогодні вірус поліомієліту поширений тільки в Пакистані і Афганістані. У вересні цього року ВООЗ виключила Нігерію з переліку країн, ендемічних по поліомієліту: нігерійським владі вперше вдалося зупинити поширення дикого вірусу поліомієліту. За офіційними даними, з 24 липня 2015 року в Нігерії не було зареєстровано жодного випадку інфікування вірусом. Якщо протягом трьох років не будуть виявлені нові випадки зараження, ВООЗ зможе сертифікувати Нігерію як країну, вільну від поліомієліту.