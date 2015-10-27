У країнах ЄС схвалили застосування онколитической терапії для пацієнтів з меланомою

Розробка перспективної терапії належить компанії Amgen, пише Ремедіум.

Перша у своєму класі онколітична імунотерапія T-VEC заснована на вірус простого герпесу I типу, який селективно реплікується в пухлині і продукує ГМ-КСФ для посилення системного протипухлинної імунної відповіді.

Читайте такожКількість родимок вказує на ризик раку шкіри - дослідження

Ефективність нового підходу в лікуванні мелономи оцінювалася в ході клінічних досліджень за участю 436 пацієнтів. В залежності від групи пацієнти пройшли курс T-VEC (внутрішньопухлинні ін'єкції кожні два тижні) або стандартної імунотерапії (ін'єкції гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора щодня протягом 14 днів, кожні 28 днів).

Згідно з результатами КД, у 25% пацієнтів, які пройшли лікування T-VEC, було зафіксовано позитивну відповідь на терапію, тоді як в контрольній групі даних показник склав 1%.