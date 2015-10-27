Якщо відмовитися від алкоголю на місяць

Як пише meddaily.ru місяць утримання допоміг учасникам дослідження скинути 2,7 кілограма, підвищити концентрацію і якість сну.

До роботи залучили 102 здорових людей старше 40 років. До цього жінки в середньому пили по 29 одиниць алкоголю на тиждень, а чоловіки - по 31 одиниці. Добровольцям запропонували чотири тижні утримання від спиртного. При цьому оцінювався стан печінки (загальні ушкодження і утворення рубцевої тканини). За час експерименту воно покращилося на 12,5%. А інсулінова стійкість (фактор ризику діабету) знизилася на 28%.

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Вчені визнають, що в дослідженні брали участь люди, які пили до цього значно більше рекомендованої норми. Наприклад, жінки споживали більше чотирьох одиниць на день. Для чоловіків медики ставлять верхню межу у 4 одиниці в день, а для жінок - 3 одиниці.