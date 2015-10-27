Фізичні вправи уповільнюють старіння мозку

У літньому віці в рішенні тих же завдань бере участь ще й правий її бік. Префронтальна кора пов'язана з виконавчими функціями, пам'яттю, інтелектом, промовою і зоровим сприйняттям, пише Меддэйлі.

Так, з віком функціональна асиметрія півкуль стає менш вираженою. За словами фахівців, таким чином мозок намагається компенсувати погіршення когнітивних функцій та інші зміни, що відбуваються у процесі старіння. Виявляється, фізична активність особливим чином впливає на мозок у процесі старіння.

Читайте такожРегулярні заняття спортом в похилому віці подовжують життя на 5 років

У новому дослідженні вчені з Університету Цукуба використовували методи нейровізуалізації. Фахівці встановили, що у літніх людей, які були в хорошій формі, мозок в процесі вирішення завдань працював краще, ніж у менш витривалих учасників дослідження. Зокрема, при вирішенні завдань ці добровольці користувалися тими ж ділянками мозку, що й у молодості.