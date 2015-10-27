Банани зробили джерелом потужних ліків проти вірусів

Сполука, спочатку знайдена в бананах, але потім підправлена вченими, може стати основою для ліків проти вірусів, включаючи ВІЛ, гепатит, грип. Мова йде про білок - "банановий лектин" (BanLec). Він зчитує цукор, розташований зовні вірусів, передає meddaily.ru з посиланням на The Hans India.

Команда з 26 вчених з Німеччини, Ірландії, Канади, Бельгії та США протягом декількох років намагалися зрозуміти, як саме BanLec працює проти вірусів, і створити його вдосконалену версію. Взагалі білок відкрили п'ять років тому. Тоді ж вчені з'ясували, що йому під силу стримувати проникнення ВІЛ у клітини. Але білок провокував побічні ефекти. І це обмежувало застосування його початкової форми.

Читайте такожМаловідомі властивості бананівНова ж форма BanLec і з вірусами бореться, і не викликає побічних ефектів на кшталт подразнення або запалення. Його вже випробували на мишах. Фахівцям вдалося знайти в молекулярній структурі частинки, що відповідають за побічні ефекти, і усунути їх. Нова версія білка називається H84T. Вона добре себе показала в експериментах із зразками клітин і з живими організмами.