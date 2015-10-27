Китайська компанія розробила перший у світі тривимірний біопринтер, що друкує судини

Він дозволить створити органи, які ідеально підходять людині, передає Ecns.Ch. Такий прорив став можливий завдяки унікальним винаходам - біочорнилам на основі стовбурових клітин, тривимірному біопринтеру і спеціальному комп'ютерному сервісу.

У створенні органів судини відіграють ключову роль, адже вони доставляють поживні речовини. Щоб реалізувати ідею друку цих судин, вчені створили біочорнила - Biosynsphere. Суть в наступному: в якості чорнила потрібно викаористовувати стовбурові клітини, що ідеально підходять пацієнту. Тобто надрукований орган не буде відторгатися.

На тривимірних принтерах вже друкують частини скелета. Цієї осенню іспанські та австралійські хірурги об'єдналися для проведення унікальної операції з реконструкції. Вони створили грудну клітку спеціально для пацієнта за допомогою тривимірного друку. Це перший випадок у світі, коли пацієнту пересаджують надруковану грудну клітку.

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Відомо: пацієнту 54 роки, і він з Іспанії. Причина проведення операції - ракова пухлина, що розрослася навколо грудної клітки і груднини пацієнта. Щоб зупинити прогресування раку, лікарям довелося видалити їх частково. Ребра вирішили не замінювати звичними металевими пластинами.

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Співробітники Університетського госпіталю Саламанка попросили австралійську компанію Anatomics зробити титанову грудну клітку, що повністю повторює оригінал. Були використані результати сканування груднини і грудної клітки, на основі яких інженери спроектували заміну. Її надрукували на тривимірному принтері, що гарантувало максимальну схожість з вихідним зразком. Стандартизований імплантат просто не підійшов би в цьому випадку, адже тіло кожної людини унікальна.