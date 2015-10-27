Тілесний контакт з новонародженим допоможе матері впоратися зі стресом

Фахівці давно говорять про переваги тілесного контакту матері і новонародженого. Він сприяє стабілізації серцевого ритму, дихання, насиченню крові киснем, підвищує якість сну, збільшує вагу, заспокоює дітей і спрощує процес грудного вигодовування. В цілому такі діти раніше виписуються з лікарні, пише meddaily.ru.

Нове дослідження показало, що комплекс медичної допомоги недоношеним дітям та дітям з особливими потребами часто перешкоджає раннього формування зв'язку між матір'ю і дитиною. Між тим, тілесний контакт з новонародженим у відділенні інтенсивної терапії може полегшити занепокоєння матері.

Неонатологи з Вашингтона виявили: у матерів, розлучених з новонародженими, рівень стресу був підвищений. Однак він об'єктивно знижувався, якщо жінки хоча б годину в день носили немовля в "кенгуру" - спеціальній сумці для перенесення дітей. Завдяки тілесному контакту учасниць дослідження менше мучило почуття безпорадності через те, що вони не могли захистити свою дитину від болю і перебування у відділенні інтенсивної терапії.