Зміна клімату становить особливу загрозу для дітей, вважають вчені

Найбільш високий ризик у дітей з бідних країн. Вони частіше отримують травми, вмирають, втрачають близьких через стихійні лиха, включаючи повені і шторми. Крім того, страждає психіка дітей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), більш як 88% хвороб, пов'язаних зі зміною клімату, зустрічаються у дітей молодше п'яти років, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

У найменш розвинених країнах і так найбільший відсоток різних хвороб. А зміна клімату його збільшує. За приблизними оцінками, до 2030 року через шлунково-кишкові захворювання, викликані зміною клімату, помруть 48000 дітей, молодших 15 років, в першу чергу, в Азії і Тропічній Африці.

Фахівці з Американської академії педіатрії провели огляд останніх наукових досліджень, що пов'язують зміни клімату зі здоров'ям, розвитком, благополуччям і харчуванням дітей. Виявилося, немовлята віком до року особливо часто помирають через спеку. До кінця XXI століття кількість смертей, пов'язаних зі спекою, збільшиться на 5,5% серед жінок і на 7,8% серед чоловіків. За словами експертів, необхідно терміново шукати вихід з цього становища.