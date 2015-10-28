Вчені виявили в хот-догах ДНК людини

Відомо: оброблені м'ясні продукти шкідливі для здоров'я. І, як показало нещодавно проведене розслідування, в хот-догах, враховуючи вегетаріанські, містяться дивні інгредієнти, в тому числі, людська ДНК, пише meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.

Отже, аналітики з Clear Food Labs встановили: у 10% вегетаріанських хот-догів зустрічається м'ясо. У 2% хот-догів була виявлена людська ДНК. Судячи з усього, ДНК потрапила в продукт під час обробки і виробництва. Йдеться про слину та інші рідини людського тіла. Також вчені виявили невідповідності складу етикетці.

Читайте такожВживання переробленого м'яса призводить до онкологічних захворювань - ВООЗ Наприклад, у 345 проаналізованих хот-догах від 75 великих американських виробників експерти знайшли замінники свинини і ряд несподіваних інгредієнтів, враховуючи куряче м'ясо і ягнятину. Результати вдалося отримати завдяки детальному генетичного аналізу. Подібне дослідження продуктів харчування проводиться вперше.