Пломби шкодять зубам

Сімен Копперуд (Simen Kopperud) і його колеги стверджують, що процес пломбування негативно позначається на сусідніх зубах, роблячи їх більш сприйнятливими до інфекції і, як наслідок, до карієсу, пише Медпортал.

Виявилося, що за п'ять років новий карієс з'являвся поряд з вже встановленою пломбою в 60% випадків, при цьому для лікування майже третини каріозних зубів було необхідно повторне пломбування.

Втім, норвезькі фахівці відзначають, що іншого методу лікування зубів, настільки ж ефективного встановлення пломби, поки не вигадали. Саме тому люди повинні стежити за здоров'ям своїх зубів: регулярно чистити їх та їсти менше солодкого. Стоматологи ж самі повинні намагатися мінімізувати травматичне втручання, застосовуючи малоінвазивні методи лікування.