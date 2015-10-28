Інсулін впливає на відчуття задоволення

Виявляється,інсулін впливає на дофамінову систему мозку— ту саму, яка контролює відчуття задоволення, пише Здоров'я. Через деякий час після прийому їжі у гризунів в крові підвищувався рівень інсуліну. Синхронно з цим у ділянці мозку, що відповідає за харчову поведінку і складні рухи, на 20-55 відсотків піднімалася концентрація дофаміну. Це цілком логічно: тварина поїла, вона задоволена, а дофамін як раз викликає почуття задоволення.

В організмах гризунів (а також, імовірно, людей, які вживають їжу з великим вмістом вуглеводів (чи низьким вмістом жирів), виділяється більше інсуліну — а значить, і більше дофаміну. За рахунок цього вони отримують більше задоволення від такої їжі та хочуть їсти її частіше. Ймовірно, за такого механізму можуть виникати ожиріння і діабет другого типу.