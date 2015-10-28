Індія заборонить іноземцям користуватися послугами сурогатних матерів

Влада Індії планує заборонити іноземцям користуватися послугами місцевих сурогатних матей, пише lenta.ru.

В останні роки в країну прибувають пари, які розраховують стати батьками. Індійські жінки з бідних сімей зазвичай погоджуються виношувати їх майбутніх дітей.

Міністерство охорони здоров'я Індії оцінює обсяг ринку сурогатного материнства в 9 мільярдів рупій (138 мільйонів доларів) щорічно.

«Уряд введе покарання за надання комерційних послуг з сурогатного материнства», — йдеться в заяві влади. При цьому наголошується, що послугами індійських жінок не зможуть користуватися тільки іноземці. Про те, які заходи будуть застосовані до тих, хто порушить заборону, не повідомляється.

Індія — одна з небагатьох країн, де дозволено сурогатне материнство, при цьому послуги місцевих жінок коштують досить дешево. Так, іноземці, які бажають завести дітей, платять за це від 18 тисяч до 30 тисяч доларів: 8 тисяч доларів з цієї суми отримує жінка, що виношує чужу дитину, решта витрачається на супутні медичні витрати. Зокрема, в США ця сума в три рази вище.