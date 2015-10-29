Депресія підвищує ризик виникнення проблем з суглобами / Фото: Гуманітарний штаб «Допоможемо»

Кожен третій чоловік з депресією був схильний до ризику, як мінімум, одного соматичного захворювання, пише Ремедіум.

Особливо тісним виявився зв'язок між депресією і запальними та дегенеративними захворюваннями суглобів, такими як артроз та артрит. При подібних запаленнях організм виділяє в кров і уражені тканини хімічні речовини. Попадання в кров і тканини таких речовин викликає почервоніння і печіння. Через певні речовини у тканини просочується рідина. Відбувається стимуляція нервів, і виникають больові відчуття.

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Інше недавнє дослідження показало, що психічні захворювання, такі як депресія, тривожний розлад або шизофренія, зменшують тривалість життя. Щорічно через проблеми із психікою помирають близько 8 мільйонів осіб. Ймовірність смерті від різних соматичних захворювань у людей з психічними розладами вища в середньому на 80%.