Призначення антибіотиків після апендектомії - необов'язкове

Гострий апендицит — одна з головних причин хірургічних втручань черевної порожнини, пише Здоров'я. Часто після видалення апендикса, особливо якщо операція була складна хворим дають антибіотики, щоб знизити ризик бактеріального зараження.

Тим не менш, недавнє американське дослідження показує, що протимікробні препарати в даному випадку не допомагають. Вірогідність інфекції після видалення апендикса однакова і в тому випадку, якщо застосовувати антибіотики, і в тому випадку, якщо їх не застосовувати. Більше того, пацієнти, яким не давали протимікробні, виходили з лікарні на день раніше.