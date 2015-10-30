Хвороба Альцгеймера пов'язана зі здатністю орієнтуватися у просторі

Пацієнти, які відносяться до групи ризику, проходили лабіринт з великими труднощами / newsru.co.il

За допомогою розробленого вченими тесту можна діагностувати у пацієнта хворобу Альцгеймера за кілька десятків років до її прояву. Це відкриття було опубліковано на сайті журналу Science, пишуть Новини Ізраїлю.

У ході експерименту, який був проведений в боннському Центрі досліджень нейродегенеративних захворювань, були задіяні люди від 18 до 30 років, яких попросили пройти віртуальний лабіринт, щоб перевірити функції певних клітин мозку.

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Як показав експеримент, пацієнти, які належать до групи ризику, проходили лабіринт з великими труднощами. Досвід також показав: клітини мозку цих пацієнтів, що відповідають за просторове орієнтування, функціонували гірше, ніж у людей, що не входять в групу ризику.