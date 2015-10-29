У Китаї родинам дозволять мати двох дітей - ЗМІ

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на китайське агентство Синьхуа.

Правляча Комуністична партія Китаю провела чотириденну зустріч, аби намітити п'ятирічний план для економічного розвитку країни.

Демографічну політику, згідно з якою одна родина могла мати одну дитину, впровадили понад 30 років тому, щоб уповільнити зростання населення в Китаї. Такі кроки призвели до занепокоєння щодо старіння населення країни.

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Подружжя, які порушили це правило, стикались з покараннями: від штрафів та втрати роботи до примусових абортів. З часом цю політику в деяких провінціях послабили, а демографи і соціологи висловили стурбованість щодо зростання соціальних витрат і зменшення кількості робітників.

Комуністична партія формально почала послаблювати цю політику два роки тому, дозволяючи подружжям, у яких хоча би один є єдиною дитиною в родині, мати другу дитину.