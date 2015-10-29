За 25 років смертність від туберкульозу впала майже вдвічі - ВООЗ

Смертність від туберкульозу з 1990 року скоротилася майже вдвічі, проте в 2014 році було зареєстровано 1,5 млн летальних випадків туберкульозу, про це йдеться в новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Читайте такожКожен день в Європі туберкульоз захворює 1000 людей - ВООЗНайбільших успіхів у боротьбі з туберкульозом світова громадськість домоглася за останні 15 років. Завдяки удосконаленню методів діагностики і лікування вдалося врятувати 43 млн життів за період з 2000 по 2015 рік.

Незважаючи на досягнуті результати, на світ чекає серйозна боротьба із захворюванням. Як зазначив керівник програми ВООЗ по боротьбі з туберкульозом Маріо Равільоне (Mario Raviglione), щодня від захворювання помирає 4,4 тис. осіб.

У 2014 році від туберкульозу померли 890 тис. чоловіків, 480 тис. жінок і 140 тис. дітей. З них 400 тис. були ВІЛ-позитивними. У свою чергу у результаті зараження ВІЛ померли 1,2 млн осіб.

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У 2015 році в світі було виявлено 9,6 млн випадків зараження туберкульозом, що перевищує показники минулого року. Більше половини всіх випадків реєструються в Китаї, Індії, Індонезії, Нігерії та Пакистані.