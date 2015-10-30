Свіже повітря в офісі підвищує продуктивність працівників

Нове дослідження, проведене в Гарвардському університеті, показало: провітрювання приміщення і зниження рівня забруднення повітря в офісі позитивно впливає на когнітивні функції працівників та їх здатність до навчання. Фахівці спостерігали за 24 добровольцями, які працювали у різних умовах протягом 6 днів. Вчені оцінювали здатність учасників приймати рішення, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Працюючи в будівлях з низьким рівнем забруднення повітря, добровольці справлялися із завданнями на 61% краще, ніж у ті дні, коли вони працювали у звичайних офісах. Якщо в приміщеннях були знижені рівні не тільки забруднюючих речовин, але і вуглекислого газу, когнітивні здібності учасників поліпшувалися на 101%. До речі, за даними дослідників з Університету Кардіффа, на продуктивність праці позитивно впливають рослини в офісі.

Фахівці з'ясували: у людей, що працювали в офісах з рослинами, продуктивність була вищою на 15%. Крім того, рослини позитивно впливали на самопочуття співробітників і робили їх щасливішими. Вони підвищували ступінь задоволеності, збільшували рівень концентрації і покращували сприйняття якості повітря.