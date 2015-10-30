Керівна робота призводить до набору ваги

Вчені з Австралії з'ясували, що робота і набір ваги взаємопов'язані. Причому, справа не тільки у відсутності фізичного навантаження і сидячому способі життя. Дослідники стверджують, що зайва вага залежить саме від характеру роботи, пише Медпортал.

Крістофер Бін (Christopher Bean) і його колеги з Університету Аделаїди (University of Adelaide) спостерігали за здоров'ям 450 австралійців обох статей. Всі вони були представниками різних професій, серед них виявилися як різноробочі, так і топ-менеджери. Дослідники проаналізували вік, стать, спосіб життя, раціон, рівень доходу і характер роботи, щоб зрозуміти, чи впливає якимось чином діяльність людини на набір ваги. Також враховувався зріст, вага, індекс маси тіла та обхват талії випробовуваних.

Виявилося, що ті, кому часто потрібно було приймати відповідальні рішення, частіше страждали ожирінням — їм нерідко доводилося «заїдати» стрес, пов'язаний з роботою. Люди, чия спеціальність була вузьконаправленою і вимагала спеціальних навичок, рідше набирали зайву вагу. Отримані результати не залежали ні від навантаження, ні від задоволення роботою.

Однак, автори припускають, що швидше за все, стрес, пов'язаний з відповідальною керівною роботою, дійсно призводив до того, що люди починали їсти більше.