Вчені знайшли у жінок ген, що підвищує ризик розвитку серцевих захворювань

На чоловіків, у яких наявний такий же вигляд гена BCAR1, цей ген не чинить такого впливу, повідомляє BBC.

Дослідники лондонського University College використовували дані майже 4 тисяч чоловіків і жінок, взяті з п'яти європейських наукових проектів.

Ген BCAR1 був знайдений вченими після того, як вони порівняли гени, здоров'я судин і товщину головних артерій учасників експерименту.

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Зазначимо, що і раніше існувало безліч досліджень, які вказують на те, що у чоловіків і жінок відрізняються фактори ризику, що вказують на ймовірність серцевих захворювань.

Буквально за тиждень до публікації результатів британського дослідження було опубліковано відкриття американських учених, які прийшли висновку, що серця чоловіків і жінок старіють не однаково.

Виявилося, що з віком як у чоловіків, так і у жінок лівий шлуночок серця зменшується в розмірах. Це, в свою чергу, призводить до того, що в серці надходить менше крові. При цьому у чоловіків серцевий м'яз з віком стає більше і щільніше, тоді як у жінок вона залишається такого ж розміру і іноді навіть зменшується з часом.