В Японії успішно випробували таблетку, здатну вилікувати грип за день

Японці випробували суперефективну таблетку від грипу / Фото УНІАН

Препарат перешкоджає надходженню до вірусу ферментів, необхідних для його розмноження, повідомляє РИА Новости з посиланням на публікацію газети Nikkei. Завдяки цьому для остаточного одужання досить вживати ліки протягом однієї доби.

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Другий етап експериментального застосування нової розробки планується на листопад: саме в цей період кількість захворювань на грип різко зростає. Препарат випробують на кількох сотнях пацієнтів.

Міністерство охорони здоров'я Японії після підтвердження ефективності та безпеки препарату проведе необхідну процедуру ліцензування ліків. Початок продажів нового засобу очікується в 2018 році.