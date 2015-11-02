Бородаті чоловіки нерідко мають асоціальну поведінку

Британські експерти провели незвичайне дослідження понад 2000 осіб і встановили: 40% бородатих чоловіків зраджували своїм партнерам, брали участь в бійці або щось крали, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Counsel Internet. Отже, 47% бороданів зраджували. Серед чоловіків без бороди таких було 20%. Що стосується бійок, то співвідношення - 45% бороданів проти 29% безбородих чоловіків. У плані крадіжки показники 40% проти 17%.

Між тим, багато чоловіків відпускають бороду, вважаючи, що це робить їх більш привабливими. Однак експеримент, проведений Полом Вейсі з Університету Лейтбридж і Барнабі Діксоном з Університету Вікторії у Веллінгтоні, показав: можливо, борода і є атрибутом мужньої людини, але от жінок бородаті чоловіки не приваблюють.

Щоб визначити, як борода впливала на сприйняття людини (її вік, привабливість, соціальний статус, агресивність), вчені показали групі добровольців фотографії чоловіків. Спочатку фотографії з бородою, а потім зображення тих же чоловіків, але без бороди. Притому, зображені мали нейтральне, доброзичливе або зле обличчя.

Добровольці обох статей заявили, що з бородою чоловіки здавалися старшими, агресивнішими і мали більш високий соціальний статус. Однак жінок гладко поголені чоловіки цікавили більше. Згідно з гіпотезою вчених, борода асоціювалася у свідомості жінок з потенційною загрозою. Адже в давнину власники рослинності на обличчі сприймалися як агресивні самці, здатні охороняти свою територію.