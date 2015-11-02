Вчені розповіли про новий простий спосіб зниження ваги

Фахівці з Університету Брігама Янга пропонують відмовитися від підрахунку калорій. Замість цього вони радять рахувати з'їдені шматочки. Учасники експерименту, які підраховували кількість укусів, за місяць втратили близько двох кілограмів, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

В експерименті, який тривав 4 тижні, брав участь 61 доброволець. Випробовуваних попросили рахувати, скільки разів вони підносили їжу до рота, а також фіксувати кількість зроблених ковтків рідини, крім води. Кожен день учасники надсилали дані вченим по електронній пошті. Потім випробовуваних попросили відкушувати на 20-30% менше.

20 добровольців через деякий час покинули експеримент. Вони не встигали рахувати укуси. Іншим вдалося домогтися гарних результатів, незважаючи на те, що їх звичний раціон харчування не змінився. Фахівці сподіваються в майбутньому створити пристрій, який допоможе в підрахунках. В цілому дослідники прийшли до висновку: щоб схуднути, потрібно їсти менше.