Створено прилад для швидкої діагностики діабету

Автори створили спеціальний картридж, сумісний з мобільним телефоном, за допомогою якого можна виміряти вміст в слині однієї з речовин, що вказує на можливий ризик розвитку діабету 2 типу, пише Медпортал. Проведення аналізу не передбачає використання голок і займає всього кілька секунд.

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Марко Антоніо Райт Паломарес (Marco Antonio Rite Palomares) і його колеги розробили спосіб детекції асоційованого з діабетом біомаркера і визначення його концентрації за допомогою ферментативної реакції вони домоглися свічення сполуки та змогли зареєструвати його.

Вчені вважають, що новий пристрій допоможе виявляти діабет на ранніх стадіях, ще до того, як захворювання викличе серйозні наслідки. В даний час дослідники шукають компанію, яка могла б бути зацікавлена у виробництві цього діагностичного приладу.