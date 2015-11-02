10 хвилин відпочинку допомагають впоратися зі стресом

Автори порівняли, як чоловіки і жінки справляються зі стресом. Аналізуючи зразки сечі, взяті у чоловіків і жінок, дослідники з'ясували, що рівень стресу у чоловіків швидко падає, як тільки вони покидають робоче місце, пише Медпортал.

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У жінок цей показник знижувався лише до кінця дня, в період між 22 і 23 годинами. Це свідчить про те, що представниці прекрасної статі і після закінчення роботи продовжують думати про проблеми, часто їх цікавить відразу кілька питань, що стосуються роботи, побуту і сім'ї. До речі, жінки страждають від проблем, пов'язаних зі стресом, на 80% частіше, ніж чоловіки.

Для того, щоб перестати турбуватися, вчені рекомендують жінкам відразу ж після повернення з роботи лягати відпочивати. Навіть короткий десятихвилинний відпочинок допоможе розслабитися і впоратися зі стресом, вважають автори.