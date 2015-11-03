В австрійських лікарнях залишаються 8 українців, які постраждали у ДТП під Віднем

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.

«Наразі в лікарнях 8 чоловік із 14. Важких, слава Богу, нема», - зазначив він.

«На місці працюють два українські дипломати, але, враховуючи розкиданість групи, їх на всіх не вистачає», - додав Щерба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 листопада, близько 4.30 ранку на одній із розв'язок на окружній дорозі Відня пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП.

«Автобус з українськими номерами злетів вночі з автобану поруч з Віднем. 14 пасажирів, 10 постраждалих. Консул з'ясовує деталі», - повідомив Щерба.

За його інформацією, автобус рухався за маршрутом Неаполь-Відень.

Щерба також припустив, що аварія сталася, оскільки водій автобуса заснув за кермом.