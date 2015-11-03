Переривчастий сон призводить до депресії

У проведеному ними триденному експерименті взяли участь 62 особи, які випадковим чином були розділені на три групи, пише Медпортал. Одні спали всю ніч без перерви, інші лягали спати пізніше звичайного, а третіх кілька разів будили під час нічного сну. Загальний час сну був однаковим у тих, хто лягав пізніше, і у тих, кому доводилося прокидатися ночами.

Патрік Фінан (Patrick Finan) і його колеги попросили учасників експерименту оцінити випробовуваний ними рівень позитивних і негативних емоцій. Виявилося, що вже на другий день люди, змушені прокидатися, відчували на третину менше позитивних емоцій, ніж в перший день дослідження. Цей же показник серед тих, хто пізно лягає спати, скоротився лише на 12%. Якість сну ніяк не впливала на рівень негативних емоцій.

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Часті нічні пробудження характерні для хворих, які страждають безсонням. У них нерідко розвивається депресія, причини появи якої до останнього часу залишалися маловивченими.

Виявилося, що періоди більш глибокого повільного сну у людей, яким доводилося прокидатися ночами, були набагато коротшими, ніж у решти учасників експерименту. Переривчастий сон не дозволяв повноцінно відновлюватися під час фази повільного сну, з чим і було пов'язане погіршення настрою.

Ефект, пов'язаний з дефіцитом повільного сну, може накопичуватися, зазначають автори. У перспективі він може призводити до розвитку хронічних розладів сну, що вимагають серйозного лікування.