Соєві продукти - проти остеопорозу

До таких висновків прийшли вчені з Університету Халла (University of Hull), що спостерігали за здоров'ям двохсот жінок в період менопаузи, пише Медпортал.

Відомо, що структура ізофлавонів, що є компонентами соєвих продуктів, схожа з будовою естрогену, вироблення якого в період менопаузи істотно скорочується. Таким чином, вживання соєвих продуктів допоможе в якійсь мірі компенсувати дефіцит естрогену і знизити ризик розвитку остеопорозу, пов'язаний з недостатністю гормону.

У хворих, що страждають червоною вовчанкою, часто розвивається остеопороз, який і призводить до множинних переломів. Сонтао Ші (Songtao Shi) і його колеги запропонували використовувати для відновлення здоров'я кісток мезенхімальні стовбурові клітини.

Всі жінки протягом півроку щодня приймали соєвий білок, що містить 66 мг ізофлавонів, або ж тільки соєвий білок. Автори визначали концентрацію білків βCTX і P1NP в крові учасниць дослідження.

Виявилося, що у тих, хто регулярно вживав ізофлавони, рівень білка βCTX був істотно нижчим, ніж у інших учасниць експерименту. Це вказувало на те, що процес деградації кісткової тканини у них сповільнювався, і ризик розвитку остеопорозу знижувався. У цих жінок також виявився знижений ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Тожукат Сатяпалан (Thozhukat Sathyapalan) зазначає, що регулярне вживання соєвого білка і ізофлавонів — простий і безпечний спосіб покращити стан кісток у період менопаузи. Автори підкреслюють, що в нашому звичайному раціоні міститься в середньому 2-16 мг ізофлавонів, тобто набагато менше, ніж потрібно для підтримки здоров'я кісток. Дослідники також відзначають, що найближчим часом вони планують провести більш тривале дослідження для того, щоб з'ясувати, як ще соєві продукти впливають на здоров'я.