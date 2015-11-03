Домашні тварини захищають дітей від астми, показало дослідження

Наявність собаки в сім'ї знижує ризик розвитку астми у дитини на 15%. А контакт з сільськогосподарськими тваринами зменшує ймовірність цього захворювання на 52%. Судячи з усього, чистота в будинку дійсно призводить до таких хвороб, як астма, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Irish Examiner.

Учені з Університету Упсали проаналізували дані більш як мільйона дітей, народжених між 2001 і 2010 роками у Швеції. Всі власники собак та сільськогосподарських тварин у цій країні реєструються. Фахівці з'ясували, що контакт з собаками і сільськогосподарськими тваринами протягом першого року життя значно зменшував ризик розвитку астми.

До речі, за даними вчених з Клініки Майо, в нападах астми у дітей винні курці. Дослідження показало: у учасників, батьки яких курили, ризик госпіталізації через напади астми був підвищений у 2 рази. Дослідники вважають, що це велика проблема, оскільки через госпіталізацію дитини батьки пропускають роботу, а сама дитина - навчання. Крім того, в лікарні діти можуть підхопити інфекцію.