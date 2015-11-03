Дві банки газованої води на день збільшують ризик розвитку серцевої недостатності на 23%

Шведські медики попереджають, що регулярне вживання соків та газованої води шкодить серцю. У дослідженні, проведеному Сусанною Ларссон (Susanna Larsson) з Каролінського інституту (Karolinska Institutet), були проаналізовані дані про 42 000 чоловіків у віці від 45 до 79 років, повідомляє Медпортал.

Учасників дослідження попросили відповісти на питання про свій раціон, вказавши, які саме напої та продукти з запропонованого списку вони вживали. Вчені оцінили, скільки стандартних порцій (200 мл) підсолоджених напоїв учасники експерименту випивали щодня і щотижня. За 12 років спостережень у 3604 людей була діагностована серцева недостатність, а в 509 випадках вона стала причиною смерті учасників експерименту.

Автори підрахували, що навіть два солодких напої в день шкодили серця — їх регулярне вживання підвищувало ризик розвитку серцевої недостатності на 23%.

Втім, намагаючись виявити причину і наслідок, дослідники припустили, що, можливо, пити більше солодкого людей змушує недіагностована серцева недостатність. Перевіряючи цю гіпотезу вони отримали подібні результати — ймовірність виникнення проблем з серцем у цьому випадку збільшувалася на 25%.

У дослідженні брали участь тільки літні чоловіки, що, безсумнівно, не дозволяє застосувати отримані результати до всієї популяції. Втім, результати інших досліджень також вказують на шкоду солодких напоїв для здоров'я — вже доведено, що їх вживання підвищує ризик розвитку діабету 2 типу і веде до ожиріння.