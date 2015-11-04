Бостонские учені розвіяли міф про ефективність дієт з низьким вмістом жиру

Дослідники перевірили гіпотезу про ефективність дієт з низьким вмістом жирів, яка підтверджувалася і спростовувалась у сотнях клінічних випробувань.

Дослідження всіх отриманих даних показало, що дотримання протягом року і більше дієти з низьким вмістом жиру не є більш ефективним, ніж інші дієти, пишуть Новини Ізраїлю. В середньому всі випробовувані втрачали не більше 2,7 кг на рік, а ті, хто дотримувався низьковуглеводної дієти, в середньому худнув на 1 кг в рік швидше. Аналіз також показав, що зменшення кількості жирів у раціоні перевершує по ефективності тільки прості дієти, коли людина не змінює своїх харчових звичок.

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Вчені відзначають, що для розробки оптимальних моделей схуднення необхідно вийти за рамки розгляду жирів, білків і вуглеводів і приділяти більше уваги здоровим харчовим звичкам, натуральним продуктам і розмірам порцій.