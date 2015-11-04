Чим небезпечна їжа з фастфудів

Проаналізувавши 61 біомаркер крові до і після вживання одного жирного молочного коктейлю, вчені виявили у пацієнтів з метаболічним синдромом порушення біохімічних процесів, пов'язаних з метаболізмом цукру, жиру і запаленням, пишуть Новини Ізраїлю.

Серед здорових випробовуваних після збільшення щоденної калорійності харчування на 1.300 ккал і додавання до раціону цукерок, пирогів, арахісу і чіпсів, через місяць були також відзначені зміни в роботі гормонів, що свідчать про початок негативних процесів. При цьому зміни в показниках крові були схожими з тими, що і у групи з метаболічним синдромом.

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Вчені дійшли висновку, що навіть одноразове вживання нездорової їжі простежується в біомаркерах крові і має негативні наслідки, що перевершують задоволення, яке приносить ця їжа.