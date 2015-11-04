Підвищений рівень тестостерону у матері - причина тривожності дитини

Це впливає в тому числі на їх поведінку, а також на поведінку їхніх дочок, пише Здоров'я. Надлишок тестостерону в організмі матері під час вагітності призводить до того, що дитина народжується особливо тривожною.

Дослідники з Каролінського інституту (Швеція) з ясували, чому 60% жінок з полікістозом яєчників у зрілому віці частіше відчувають психологічні проблеми: розлади харчової поведінки, депресії, схильність до суїциду. У дочок пацієнток з полікістозом теж частіше трапляються порушення поведінки, а у синів частіше виявляється діабет та ожиріння. Справа в тому, що підвищені концентрації тестостерону впливають на розвиток амігдали — ділянки мозку, що відповідає за прояв страху, гніву й інших емоцій (не лише негативних, а й позитивних). Під дією тестостерону також падає чутливість мозкових рецепторів до жіночих статевих гормонів, а також рецепторів до серотоніну.