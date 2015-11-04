Занадто різноманітне харчування призводить до ожиріння

Різноманітне харчування провокує набір ваги, вважають вчені з Техаського університету (Texas University) і Університету Тафтса (Tufts University).

В експерименті американських вчених взяло участь 6814 людей. Починаючи з 2000 року, автори щотижня оцінювали раціон учасників експерименту, а кожні п'ять років вимірювали окружність їх талії, повідомляє Медпортал. Цей показник є важливим індикатором здоров'я: його збільшення свідчить про накопичення вісцерального жиру, що в свою чергу може бути симптомом порушень обміну речовин. В кінці експерименту дослідники проаналізували, у скількох учасників дослідження розвинувся діабет 2 типу.

Марсія де Олівьера Отто (Marcia de Oliveira Otto) і її колеги з'ясували, що люди, які харчувалися різноманітно, найчастіше набирали вагу і товстішали, а ризик розвитку діабету у них був збільшений. У тих, чий раціон був найрізноманітнішим, окружність талії збільшилася на 120% порівняно з учасниками експерименту, які регулярно вживали одні й ті ж страви.

Дивно, але люди із найбільш різноманітним раціоном харчувалися гірше за інших учасників експерименту — їх дієта була найменш збалансована, включала мало фруктів і овочів, зате містила чимало газованих напоїв, десертів і м'ясних продуктів, наприклад, ковбаси і бекону. Автори вважають, що саме такий характер харчування і став причиною набору ваги учасників дослідження.