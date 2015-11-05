Сир потрапив до списка "наркотичних продуктів харчування"
Вчені з Університету Мічигану зробили несподівану заяву: сир подібно наркотику може зумовити справжню залежність, відзначає The Times of India.
Експерти спеціально дослідили, які продукти харчування виступають в ролі наркотиків, пише meddaily.ru.
На першому місці в списку "їжі, яка викликає залежність", - піца. І вся справа в жирному сирі, що входить до її складу. Виявилося, казеїн, що міститься в молочних продуктах, стоїть за "наркотичними" властивості сиру. Коментує доктор Ніл Барнард: "Казеїн розщеплюється під час процесу травлення і виділяє цілий набір опіатів, відомих як казоморфіни".
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Безліч досліджень виявило, що казоморфіни впливають на опіоїдні рецептори, які пов'язані з контролем болю, нагороди. Певні частини мозку активуються під впливом наркотиків на кшталт кокаїну чи героїну. У свою чергу, казоморфіни діють аналогічно.
У молоці казеїну не так багато, а ось в сирі його вдосталь, адже для виробництва одного кілограма сиру потрібно 10 літрів молока.