Чистити зуби краще в темряві, радить науковець

Рассел Фостер (Russell Foster) з Оксфордського університету (Oxford University) вважає, що чистити зуби перед сном слід в темряві. Рассел пояснює, що відсутність світла є для організму одним із сигналів, які вказують на те, що час лягати спати. Яскраве світло у ванній кімнаті під час чищення будить нас, заважаючи налаштуватися на розслаблення і відпочинок, пише Медпортал.

Сон дуже важливий — більше третини життя ми спимо. Саме уві сні відбувається відновлення організму. Недолік сну або погана його якість можуть призводити до серйозних порушень здоров'я — збільшується ризик розвитку діабету, ожиріння, а також неврологічних розладів.

Фостер вважає, що штучне освітлення, що оточує нас протягом усього дня, також негативно позначається на здоров'ї. Вчений рекомендує частіше бувати на вулиці, особливо вранці, щоб «налаштувати» свій біологічний годинник на правильну роботу. Увечері ж по можливості варто уникати джерел яскравого світла, відмовившись, наприклад, від використання перед сном планшетів і смартфонів з яскравими вікнами.