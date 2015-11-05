Середня тривалість життя в розвинених країнах за останні 30 років зросла більш як на 10 років

Середня тривалість життя у розвинених країнах порівняно з 70-ми роками минулого століття зросла більш як на 10 років, підрахували в міжнародній Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Як передає російська служба ВВС, членами організації є 34 країни.

У випущеному в середу збірнику матеріалів організації йдеться про те, що в середньому в країнах ОЕСР тривалість життя зросла з приблизно 70 до 80 з половиною років. Зі світових країн найбільше зростання в цьому плані показали Туреччина та Індія, де середній термін життя зріс майже на третину: у 1970-х роках у Туреччині він знаходився на рівні 55 років, а до 2013 зріс до 76,6. В Індії середня тривалість життя зросла з приблизно 50 до 66 з половиною років, проте залишається однією з найнижчих у світі.

Згідно з даними ОЕСР, найбільш довге життя проживають японці. Життя середнього японця до 2013 року тривало трохи більше 83 років. Слідом за Японією за цим показником ідуть Іспанія і Швейцарія з порівняльними цифрами.

У 1800 році, за даними дослідників, середня тривалість життя становила 33 роки у жінок та 31 рік у чоловіків.

ОЕСР – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 34 країни. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь в багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР входить в трійку провідних світових економічних установ, поряд з МВФ і Світовим банком.