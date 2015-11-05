Людина вже народжується з самооцінкою, встановили вчені

До п'яти років у дитини вже є розвинена самооцінка, показало дослідження інституту при Університеті Вашингтона. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Zee News, вчені розробили тест для аналізу самооцінки більш як у 200 дітей п'ятирічного віку. Раніше ніхто такого не робив.

Деякі вважають, що у маленьких дітей ще немає здатності негативно або позитивно дивитися на себе як на особистість. Але, мабуть, самооцінка - певна фундаментальне якість, яка закладено з народження. І до школи дитина приходить вже з певним поглядом на себе.

Читайте такожСамооцінка дитини залежить від глави сім'їВ принципі, раніше подібні аспекти особистості не вдавалося зафіксувати у дітей через недосконалість тестів (вони були занадто складними). Новий тест включає питання, які більше підходять дітям. Наприклад, у дітей цікавляться, що вони роблять добре ("Я добре бігаю").

Виявилося, п'ятирічки обох статей в більшій мірі асоціювали себе з "гарним", ніж з "поганим". Плюс, діти з високою самооцінкою і сильною гендерною ідентифікацією частіше обирали представників своєї статі для взаємодій.